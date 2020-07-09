Мережа лабораторій узагальнила результати своїх тестувань населення на коронавірус



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У територіальному розрізі найвищий рівень колективного імунітету зафіксовано у Західному регіоні

Рівень колективного імунітету до вірусу Covid-19 в Україні серед осіб, які пройшли тестування в лабораторії «Сінево», в середньому становить 5,2%. Такі результати отримала лабораторія, що входить до шведського медичного холдингу Medicover за результатами перших півтора місяці імунологічного тестування населення.

Варто зазначити, що результати тестування не можна вважати репрезентативними, так як до лабораторій доволі часто звертаються особи з груп ризику. Зокрема, лікарі та люди, які підозрюють, що вже перехворіли на коронавірус у легкій або безсимптомній формі.

Загалом дослідження на антитіла G, які свідчать про наявність імунітету до COVID-19, у «Сінево» пройшло понад 10 тисяч осіб. Тестування проводилося у всіх відділеннях мережі лабораторій, які працюють на території Україні.

У територіальному розрізі найвищий рівень колективного імунітету зафіксовано у Західному регіоні — його показник становить близько 11%. Зокрема, в Луцьку антитіла G виявлено у 13% клієнтів, в Івано-Франківську — 14%, Чернівцях — 14%, Рівному – 13%.

Найнижчий рівень колективного імунітету до Covid-19 виявлено у Південному регіоні — в середньому він становить 2%. Зокрема, в Одесі — 2%, Миколаєві — 2%, Херсоні — 1%. В інших регіонах (Північ, Центр, Схід) рівень колективного імунітету — 3–5%.

Коронавірус в Україні

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Найвищий відсоток антитіл G виявлено у дітей до 7 років — 9%, у людей віком від 8 до 20 років — 3,5%, від 20 до 40 років — 4%, від 41 до 60 років — 6%, у людей віком 60 років і старші — 7%.

Найбільший попит на виконання досліджень на імунітет до COVID-19 спостерігався серед мешканців Києва. При цьому за результатами тестування у Києві позитивний результат аналізу на антитіла G було виявлено лише у 3% клієнтів, у Київській області — близько 7%.