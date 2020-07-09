Епіцентр Сovid-19 – Львівщина. МОЗ оприлюднив дані щодо коронавірусу по регіонах
За добу на Львівщини виявили 119 людей, інфікованих коронавірусом
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання Covid-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області — 119, Рівненській області — 76, Закарпатській області – 89 та місті у Києві — 93», — зазначив Степанов.
За даними МОЗ, всього в Україні зареєстровано 51 224 випадки коронавірусного захворювання Covid-19, з них: нових - 810 випадків, одужали від хвороби - 23 784 особи (+665 за добу), померло - 1 327 людей (+21 за добу), підозри на хворобу отримали 98 510 осіб (+1 154 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 2 021 (+19);
- Волинська область — 2 875 (+50);
- Дніпропетровська область — 1 130 (+10);
- Донецька область — 749 (+36);
- Житомирська область — 1 500 (+16);
- Закарпатська область — 3 622 (+89);
- Запорізька область — 605 (+6);
- Івано-Франківська область — 2 857 (+60);
- Кіровоградська область — 669 (+5);
- м. Київ — 5 872 (+93);
- Київська область — 2 895 (+42);
- Львівська область — 6 681 (+119);
- Луганська область — 90 (+3);
- Миколаївська область — 465 (+2);
- Одеська область — 2 052 (+68);
- Полтавська область — 327 (+1);
- Рівненська область — 4 380 (+76);
- Сумська область — 328 (+5);
- Тернопільська область — 2 153 (+11);
- Харківська область — 2 521 (+55);
- Херсонська область — 201 (0);
- Хмельницька область — 865 (+2);
- Чернівецька область — 5 074 (+23);
- Черкаська область — 707 (+12);
- Чернігівська область — 585(+7).
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Всього50414
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Хворіють25989
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Одужали23119
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Померли1306
Також нагадаємо, що кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 93 людини. Троє хворих померли.