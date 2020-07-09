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    Епіцентр Сovid-19 – Львівщина. МОЗ оприлюднив дані щодо коронавірусу по регіонах

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    Епіцентр Сovid-19 – Львівщина. МОЗ оприлюднив дані щодо коронавірусу по регіонах
    Фото: galinfo.com.ua

    За добу на Львівщини виявили 119 людей, інфікованих коронавірусом

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання Covid-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області — 119, Рівненській області — 76, Закарпатській області – 89 та місті у Києві — 93», — зазначив Степанов.

    За даними МОЗ, всього в Україні зареєстровано 51 224 випадки коронавірусного захворювання Covid-19, з них: нових - 810 випадків, одужали від хвороби - 23 784 особи (+665 за добу), померло - 1 327 людей (+21 за добу), підозри на хворобу отримали 98 510 осіб (+1 154 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 2 021 (+19);
    • Волинська область — 2 875 (+50);
    • Дніпропетровська область — 1 130 (+10);
    • Донецька область — 749 (+36);
    • Житомирська область — 1 500 (+16);
    • Закарпатська область — 3 622 (+89);
    • Запорізька область — 605 (+6);
    • Івано-Франківська область — 2 857 (+60);
    • Кіровоградська область — 669 (+5);
    • м. Київ — 5 872 (+93);
    • Київська область — 2 895 (+42);
    • Львівська область — 6 681 (+119);
    • Луганська область — 90 (+3);
    • Миколаївська область — 465 (+2);
    • Одеська область — 2 052 (+68);
    • Полтавська область — 327 (+1);
    • Рівненська область — 4 380 (+76);
    • Сумська область — 328 (+5);
    • Тернопільська область — 2 153 (+11);
    • Харківська область — 2 521 (+55);
    • Херсонська область — 201 (0);
    • Хмельницька область — 865 (+2);
    • Чернівецька область — 5 074 (+23);
    • Черкаська область — 707 (+12);
    • Чернігівська область — 585(+7).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      50414
    • Хворіють
      25989
    • Одужали
      23119
    • Померли
      1306

    Також нагадаємо, що кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 93 людини. Троє хворих померли. 

     Читайте також: Епіцентр Сovid-19 – Слов'янськ. Що відбувається на Донеччині
    Міністерство охорони здоров'я Львівщина Максим Степанов хвороби коронавірус
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