Меркель хоче домогтися перемир’я на Донбасі до 1 вересня



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Канцлер Німеччини висловила надію на можливість залучення миротворчої місії ООН на Донбас

Німеччина буде домагатися встановлення режиму тиші на Донбасі до початку нового навчального року в Україні. Про це заявила канцлер ФРН Анґела Меркель перед початком переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, що проходять в резиденції для почесних гостей уряду ФРН в Мезеберзі, в 70 км від Берліна.

В ході короткої заяви для преси, в якій були визначені основні теми майбутнього діалогу, Меркель зазначила, що на сході України, як і раніше поки не вдається досягти «стабільного режиму припинення вогню». Вона висловила надію, що на переговорах з Путіним обговорить можливість залучення «миротворчої місії ООН, яка, можливо, могла б зіграти роль у процесі умиротворення».

Володимир Путін, в свою чергу, наголосив на зацікавленості Росії в роботі «в рамках нормандського формату і контактної групи» щодо врегулювання конфлікту на сході України. Москва і далі буде сприяти «спеціальній моніторинговій місії ООН», підкреслив він.

На зустріч в Німеччині Путін прибув із запізненням в 30 хвилин, автокортеж доставив його з берлінського аеропорту Тегель. Меркель прилетіла відповідно до графіка на борту урядового вертольота.

Як відзначав напередодні зустрічі офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт в фокусі переговорів стояли три теми: війна в Сирії, конфлікт на сході України і будівництво газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, 53-річна міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за 65-річного бізнесмена Вольфганга Майлінгера. Весілля було б малопримітним, якби за тиждень до нього раптом не з'ясувалося, що на ньому буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова.