  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Федеральний міністр економіки і енергетики, який є довіреною особою Ангели Меркель - Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи»

    Федеральний міністр економіки і енергетики, який є довіреною особою Ангели Меркель

    Фото з відкритих джерел

    Замість міністра закордонних справ Німеччину представлятиме міністр економіки і енергетики

    Німеччину на установчому саміті «Кримської платформи» представить міністр економіки і енергетики, повідомила посол Німеччини в Україні.

    «Німеччину на першому саміті Кримської платформ буде представляти федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федерального канцлера Меркель і раніше займав посаду голови федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у «Кримській платформі» через події в Афганістані», – сказала посол Анка Фельдгузен агентству «Інтерфакс-Україна».

    За цим повідомленням, вона також зазначила, що 2019 року міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом». «Тема енергетичної безпеки в контексті «Північного потоку-2», безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту «Кримської платформи», – додала посол.

    До слова, в Офісі президента озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які відбудуться 22 серпня у Києві.

    Володимир Зеленський не виключає, що Меркель після візиту до Росії привезе в Україну певні гарантії енергетичної безпеки.

    Теги: Крим Німеччина міністр посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи»