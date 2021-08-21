Німеччина замінила представника на саміті «Кримської платформи»

Замість міністра закордонних справ Німеччину представлятиме міністр економіки і енергетики

Німеччину на установчому саміті «Кримської платформи» представить міністр економіки і енергетики, повідомила посол Німеччини в Україні.

«Німеччину на першому саміті Кримської платформ буде представляти федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федерального канцлера Меркель і раніше займав посаду голови федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у «Кримській платформі» через події в Афганістані», – сказала посол Анка Фельдгузен агентству «Інтерфакс-Україна».

За цим повідомленням, вона також зазначила, що 2019 року міністр Альтмаєр брав активну участь у переговорах щодо контракту про транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом». «Тема енергетичної безпеки в контексті «Північного потоку-2», безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту «Кримської платформи», – додала посол.

До слова, в Офісі президента озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які відбудуться 22 серпня у Києві.

Володимир Зеленський не виключає, що Меркель після візиту до Росії привезе в Україну певні гарантії енергетичної безпеки.