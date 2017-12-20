Меркель та Макрон прокоментували обмін полоненими на Донбасі

Берлін та Париж вітають обмін заручниками з обох сторін конфлікту на Донбасі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі сприяти подальшому звільненню заручників. Про це йдеться в спільній заяві Меркель і Макрона, опублікованій на сайті уряду Німеччини. «Канцлер Меркель і президент Макрон закликали сторони конфлікту сприяти обміну



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Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель

Берлін та Париж вітають обмін заручниками з обох сторін конфлікту на Донбасі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі сприяти подальшому звільненню заручників.

Про це йдеться в спільній заяві Меркель і Макрона, опублікованій на сайті уряду Німеччини.

«Канцлер Меркель і президент Макрон закликали сторони конфлікту сприяти обміну ув'язненими, які залишилися, надати повний доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і підтримати пошук Червоного Хреста зниклих безвісти осіб», - йдеться в повідомленні.

Меркель і Макрон вітають обмін заручниками з обох сторін конфлікту на Донбасі.

Лідери Німеччини і Франції відзначили, що обмін заручниками може посприяти зміцненню довіри між сторонами конфлікту.

Як відомо, Україна повернула 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які сьогодні повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»