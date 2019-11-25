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    До опалення ще не повністю підключені п’ять областей

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    До опалення ще не повністю підключені п’ять областей

    Наразі до опалення підключили 20 областей

    Станом на ранок понеділка, 25 листопада, повністю підключені до опалення 20 областей. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

    «Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська», - повідомили у відомстві.

    За даними міністерства, підключені не всі об'єкти соціальної та житлової сфер у Запорізькій (соціальна - 99,7%), Кіровоградській (житлова - 93,1%, соціальна - 99,7%), Одеській (житлова - 99,9%), Полтавській (соціальна - 98,1%) областях і Києві (житлова - 99,9%).

    Напередодні під Києвом через аварію у мороз без газу залишилися три селаНаразі аварійні бригади вживають всіх можливих заходів для локалізації ситуації, зазначили в Київоблгазі.

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