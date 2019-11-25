До опалення ще не повністю підключені п’ять областей

До опалення ще не повністю підключені п’ять областейграфіка
Наразі до опалення підключили 20 областей
Станом на ранок понеділка, 25 листопада, повністю підключені до опалення 20 областей. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.
«Станом на 25 листопада на 100% підключені до опалення 20 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська», - повідомили у відомстві.
За даними міністерства, підключені не всі об'єкти соціальної та житлової сфер у Запорізькій (соціальна - 99,7%), Кіровоградській (житлова - 93,1%, соціальна - 99,7%), Одеській (житлова - 99,9%), Полтавській (соціальна - 98,1%) областях і Києві (житлова - 99,9%).
Напередодні під Києвом через аварію у мороз без газу залишилися три села. Наразі аварійні бригади вживають всіх можливих заходів для локалізації ситуації, зазначили в Київоблгазі.