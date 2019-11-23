Надзвичайна подія у Кишиневі. Чоловік у мороз залишив без опалення 10 тис. осіб



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Психічно хворий чоловік позбавив 10 тисяч чоловік опалення в мороз

У Кишиневі психічно хворий чоловік заліз на опору високовольтної ЛЕП висотою понад 20 метрів і відмовився спускатися.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Прес-секретар Генерального інспекторату поліції Наталія Статі розповіла, що особу людини встановлено, він перебуває на обліку в психіатричній клініці.

За її словами, на місці події весь день працюють рятувальники, швидка допомога, поліція і психологи, однак їм не вдалося переконати порушника спуститися. Рятувальники розтягнули брезент, щоб він зміг стрибнути.

Щоб убезпечити людину, близько 11:00 ранку за місцевим часом (12:00 за Києвом) в чотирьох мікрорайонах Кишинева відключили електроенергію.

До 20:00 вдалося забезпечити електроенергією з альтернативних джерел живлення два мікрорайони, ще стільки ж залишаються без світла і тепла в п'ятиградусний мороз. Відзначається, що це близько 10 тисяч громадян. Також в частині міста не ходять тролейбуси і не працюють світлофори.

В результаті чоловіка, який знаходився понад дев'ять годин на опорі лінії електропередачі, вдалося зняти. Прессекретар Департаменту цивільного захисту і надзвичайних ситуацій МВС Молдови Ліліана Пушкашу розповіла, що рятувальники використовували спецтехніку і зняли його до 20.30 за місцевим часом. Вона додала, що чоловік кричав і плювався. За словами його сусідів, він неодноразово різав колеса у машин у дворі, бив посуд, одного разу зламав паркан.

Нагадаємо, цього тижня прем’єрміністр України Олексій Гончарук прибув на Львівщину з робочою поїздкою через ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі.

До слова, наприкінці жовтня мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону.

Раніше олишній народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що МВФ висунув Україні нову вимогу, без виконання якої відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам.

На думку Лещенка, таким чином МВФ намагається отримати гарантії, що бізнесмену Ігорю Коломойському не буде повернений Приватбанк.

«Ухвалення цього закону до канікул в МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року - під питанням. У парламенту залишилися два сесійних тижні у цьому році, останній сесійний день - 20 грудня», - зазначив екснардеп.

За словами Лещенка, в кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ.

Як повідомлялось, прем'єрміністр України Олексій Гончарук 21 листопада заявив про те, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо укладання нової кредитної програми співпраці тривають у робочому порядку, сторони наблизилися до укладання нової угоди про співпрацю.

При цьому міністерка фінансів Оксана Маркарова наголосила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.