Контррозвідка СБУ вивела з окупованого Донбасу свідка збройної агресії Росії в Україні



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Фото: пресцентр СБУ

За несення «служби» чоловік отримував заробітну плату у розмірі 15 тисяч російських рублів

У ході ретельно спланованої спецоперації на Дніпропетровщині контррозвідники Служби безпеки України вивели на підконтрольну українській владі територію колишнього учасника незаконного збройного формування так званої «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники управління спецслужби у Дніпропетровській області встановили, що у 2015 році через матеріальні труднощі мешканець Ясинуватського району Донеччини вступив до батальйону так званої «100-ї окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу «ДНР». Він забезпечував фізичну охорону штабу незаконного збройного формування, розташованого на території однієї з колишніх військових частин ЗСУ у Донецьку. За несення «служби» чоловік отримував заробітну плату у розмірі 15 тисяч російських рублів.

Проте, з часом, побачивши злочини терористів, у тому числі проти мирних громадян, колишній бойовик виявив готовність залишити тимчасово окуповану територію. Він надав українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої держави та наявність російської військової техніки.

Контррозвідники та слідчі СБУ провели перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Враховуючи цей факт та надані слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні, рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України нагадує, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.