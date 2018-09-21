Мешканцям Закарпаття вже сім років видають угорські паспорти - ОДА



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Угорський паспорт

В Закарпатській облдержадміністрації дивуються через резонанс, «який відомий вже сім років»

Угорські консульства на Закарпатті сім років надають мешканцям області, які є громадянами України, угорське громадянство.

Про це у коментарі «Унн» повідомив прес-секретар Закарпатської облдержадміністрації (ОДА) Ярослав Галас.

«Генеральні консульства Угорщини на Закарпатті у Береговому та Ужгороді уже сім років видають паспорти громадян Угорщини мешканцям Закарпаття, які є громадянами України. Це трохи дивна ситуація, коли зараз такий резонанс викликає відео того факту, який відомий вже сім років», - зазначив Галас.

За його словами, Україні потрібно визначитися: чи дозволяти подвійне громадянство, чи заборонити його.

«Тому що досі Україна, як на роздоріжжі. З одного боку у Конституції прописано, що є єдине українське громадянство. А як бути з тим, хто по факту отримує друге, - законодавчо неврегульовано. Якщо забороняє - то це має бути чітко визначено законодавчо. Має бути прописаний механізм, що буде з цими людьми, які отримують інше громадянство», - пояснив прес-секретар.

Він додав, що це питання мало би бути вирішене, коли у 2010 році був прийнятий закон про спрощене набуття угорського громадянства. За словами Галаса, угорське громадянство отримали вже близько 100 тисяч жителів Закарпаття. Крім того, він зазначив, що немає жодних правових підстав забирати у громадян угорські паспорти.

Щодо перевірки відео, яке напередодні оприлюднили ЗМІ, на якому українцям видавали угорські паспорти, то, за словами Галаса, її має здійснювати Міністерство закордонних справ України.

«У МЗС я думаю вже зробили перевірку. Вони (у Міністерстві, - ред.) мають про це заявити. Це компетенція МЗС України», - зазначив прес-секретар.

Нагадаємо, 20 вересня через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому на Закарпатті, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

Натомість глава МЗС України Клімкін жорстко відповів на заяву Будапешта.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також Клімкін повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.