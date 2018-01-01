Мешканець Закарпаття відсудив у Служби автодоріг 10 тис. гривень

Зі Служби автомобільних доріг стягнуто на користь позивача 5 тис. 541 грн майнової шкоди і 5 тис. грн моральної шкоди

Мешканець Виноградівського району відсудив у Служби автомобільних доріг у Закарпатській області відшкодування моральної та майнової шкоди, якої позивач зазнав через неякісний ремонт дороги, повідомили в обласному Апеляційному суді. Як йдеться у повідомленні, відповідне рішення у цивільній справі ухвалив Апеляційний суд Закарпатської



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Зі Служби автомобільних доріг стягнуто на користь позивача 5 тис. 541 грн майнової шкоди і 5 тис. грн моральної шкоди

Мешканець Виноградівського району відсудив у Служби автомобільних доріг у Закарпатській області відшкодування моральної та майнової шкоди, якої позивач зазнав через неякісний ремонт дороги, повідомили в обласному Апеляційному суді.

Як йдеться у повідомленні, відповідне рішення у цивільній справі ухвалив Апеляційний суд Закарпатської області, відмовивши у задоволенні апеляційної скарги Служби.

«Заочним рішенням Виноградівського районного суду у жовтні 2017 року позов було задоволено і стягнуто зі Служби автомобільних доріг на користь позивача 5 тис. 541 грн майнової шкоди і 5 тис. грн моральної шкоди. У решті позову було відмовлено. У лютому 2018 року рішенням обласного Апеляційного суду апеляційну скаргу Служби автомобільних доріг залишено без задоволення, а заочне рішення без змін», – повідомили в Апеляційному суді.

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Джерело: УНН