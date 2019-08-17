Мешканців готелю, який згорів в Одесі, тимчасово розмістили в автобусах



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Міська влада і поліція тимчасово розмістили в автобусах постраждалих внаслідок пожежі в одеському готелі Фото: МВС

Міська влада поки не придумала, куди переселити постраждалих через пожежу у готелі

Близько 150 людей, яких евакуювали в Одесі з палаючої будівлі готелю, тимчасово розмістили в автобусах, виділених міськрадою. Про це повідомляє «Думская».

До вирішення питання про подальше перебування людей неподалік від згорілого готелю створені тимчасові пункти з автобусів, виділених Головним управлінням нацполіції і міськрадою. Там постраждалі від пожежі можуть отримати домедичну допомогу, а також допомогу від психологів і волонтерів.



Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Як «Главком» повідомляв раніше, в ніч на суботу, 17 серпня,в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.