Мешканців готелю, який згорів в Одесі, тимчасово розмістили в автобусах
Міська влада поки не придумала, куди переселити постраждалих через пожежу у готелі
Близько 150 людей, яких евакуювали в Одесі з палаючої будівлі готелю, тимчасово розмістили в автобусах, виділених міськрадою. Про це повідомляє «Думская».
До вирішення питання про подальше перебування людей неподалік від згорілого готелю створені тимчасові пункти з автобусів, виділених Головним управлінням нацполіції і міськрадою. Там постраждалі від пожежі можуть отримати домедичну допомогу, а також допомогу від психологів і волонтерів.
Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.
Як «Главком» повідомляв раніше, в ніч на суботу, 17 серпня,в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.Через пожежу в готелі «Токіо Стар» і роботою пожежних бригад, трамвайне депо №1 було тимчасово знеструмлено.