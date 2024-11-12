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Метінвест започаткував програми оздоровлення в Карпатах для дітей захисників

соціальний проєкт
Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Метінвест започаткував програми оздоровлення в Карпатах для дітей захисників
Метінвест восени оздоровив 45 дітей співробітників-військовослужбовців і ветеранів
фото: Метінвест

Діти захисників оздоровилися у Карпатах восени: програму реалізував Метінвест Ахметова

Гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя» протягом осінніх канікул оздоровила 45 дітей співробітників українських підприємств компанії. Протягом восьми днів дітей очікувала активна та насичена програма: численні екскурсії, походи в гори, а також конкурси, квести, концерти та вогнища.

Табір «Synevir Camp» біля озера Синевир у Карпатах відвідали діти ветеранів АТО та учасників бойових дій, а також співробітників з інвалідністю, отриманою внаслідок війни; мобілізованих співробітників, які беруть участь у бойових діях або отримали важкі поранення; співробітників, що загинули або дістали важкі поранення під час обстрілів цивільної інфраструктури; а також працівників, що загинули під час виконання бойових завдань або вважаються зниклими безвісти. Проєкт реалізовано за кошти партнерів фонду United Сoal Foundation, створеного підприємствами UCC, американської вугледобувної компанії Метінвесту.

Метінвест восени оздоровив 45 дітей співробітників-військовослужбовців і ветеранів
Метінвест восени оздоровив 45 дітей співробітників-військовослужбовців і ветеранів
фото: Метінвест

«Ми робимо все можливе, щоб діти наших захисників відчували підтримку та надію на краще завтра. Протягом осінніх канікул вони мали змогу відпочити, перезавантажитися та відновити сили. Екскурсії, активності та спілкування допомогли їм позбутися тривог та наповнитися новими враженнями. Програми відпочинку й покращення ментального здоров'я не лише формують комфортний корпоративний клімат, але і є інвестицією в майбутнє, адже щасливі діти згодом стають відповідальними дорослими», – сказала директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Нагадаємо, цього літа Метінвест оздоровив у таборі в Карпатах 100 дітей співробітників-захисників, що загинули під час служби, потрапили до полону, зникли безвісти, та дітей ветеранів, що після демобілізації повернулися на підприємства компанії.

Гуманітарну ініціативу «Рятуємо життя» створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. Від початку повномасштабної війни проєкт допоміг понад півмільйону людей. Українці отримали 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні – медикаменти та обладнання на 9,5 млн грн. До проєкту долучилося 10 фондів і громадських організацій, а також понад 250 компаній-донорів з усього світу. За час його роботи сума допомоги від донорів перевищила 2,8 млн євро.

Серед основних напрямів роботи «Рятуємо життя» – протезування та реабілітація військових та мирних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей. Від початку повномасштабної війни психологічну реабілітацію за сприяння ініціативи пройшли майже 1 200 жінок і дітей.

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Теги: реабілітація українці діти клімат здоров'я

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