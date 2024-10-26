Великий російський завод припинив зрідження газу через санкції – Bloomberg

Світові санкції проти Росії не дають можливості в достатньому обсязі використовувати танкери та інші види перевезень для російських заводів

За інформацією осіб, які мають відомості про ситуацію, російський завод Arctic LNG 2 зупинив процес зрідження природного газу через посилення санкцій, які обмежують його здатність доставляти та реалізовувати вантажі. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Комерційне зрідження на заводі призупинили через значні запаси, оскільки підприємство не може вільно експортувати вантажі, повідомили анонімні джерела, знайомі зі справою.

Санкції обмежили доступ Arctic LNG 2 до танкерів льодового класу, виготовлених для проєкту в Південній Кореї, внаслідок чого іноземні покупці неохоче купують вантажі.

Через це середньодобовий видобуток на газовому родовищі, яке постачає арктичний завод, цього місяця знизився до приблизно 5,3 мільйона кубічних метрів.

Помічник державного секретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт раніше цього місяця зазначив, що Білий дім продовжуватиме «посилювати тиск» на російський СПГ, намагаючись зменшити доходи від експорту, які Кремль може використовувати для фінансування війни.

До слова, Сполучені Штати попросили союзників із «Великої сімки» розглянути питання про санкції щодо російських паладію та титану. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнане джерело.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції, спрямовані на стримування військових зусиль Росії в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Нагадаємо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.