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Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі»
Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги
фото з відкритих джерел

Можлива переплата на окремих будматеріалах може перевищувати понад 5 млн грн

Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради (Дніпропетровська область) 22 жовтня за результатами тендера замовило у ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Інженерно-технологічні системи» капітальний ремонт (утеплення) і реставрацію будівлі головного корпусу Кам'янської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Вартість послуг переможця складає 179,6 млн грн, повідомляє «Главком» із покликанням на систему держзакупівель ProZorro.

Закупівля реалізується завдяки Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України – кредиту від Європейського інвестиційного банку.

До кінця 2025 року в медзакладі планується заміна системи опалення і вентиляції; утеплення будівлі; проведення внутрішніх оздоблювальних робіт; капітальний ремонт покрівлі; влаштування ґанків, пандуса, піддашків; встановлення антикорозійного захисту будівлі; заміна силових і освітлювальних мереж; заміна систем водопроводу і каналізації тощо.

У вказаному тендері одна з найбільших сум (9,5 млн грн) припадає на утеплювач Rockwool Frontrock Super товщиною 150 мм (тут і далі ціни та суми вказані з ПДВ). Його заклали по 809 грн/кв. м. Натомість вінницький виробник «Буд-Інтех» пропонує цей товар за 765 грн/кв. м, а інтернет-магазин Eurostrong зі складом у Кременчуці – за 699 грн/кв. м. Тобто щонайменше на 21% дешевше.

Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі» фото 1
колаж: glavcom.ua

Крім того, на 4,8 млн грн планується закупити декоративну штукатурку Siltek Decor Pro. Її врахували по 141 грн/кг. Водночас на сайті виробника ця ж штукатурка продається по 2 тис. грн за 25-кілограмове відро, тобто по 80 грн/кг. Таким чином, ринкова ціна на 43% менша.

Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі» фото 2
колаж: glavcom.ua

Мастика бітумна покрівельна гаряча, за версією підрядника, коштує 118 тис. грн/т. Утім, «Епіцентр» продає її по 1250 грн за 20 кг, тобто по 62,5 тис. грн/т, що майже вдвічі дешевше.

Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі» фото 3
колаж: glavcom.ua

Плити OSB товщиною 22 мм в кошторисі заклали по 398 грн/кв. м. Тим часом дніпровська компанія Izbushka пропонує їх по 825 грн за 3,125 кв. м (264 грн/кв. м). А компанія «Куб», що має склади в Дніпрі, – по 896 грн за 3,125 кв. м  (287 грн/кв. м). Тобто ринкова ціна щонайменше на 28% нижча.

Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі» фото 4
колаж: glavcom.ua

Протипожежні муфти діаметром 25 мм закладені підрядником по 442 грн/шт. Хоча столична компанія «Євросервіс» продає їх по 174 грн, що в 2,5 раза дешевше.

Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі» фото 5
колаж: glavcom.ua

Армовану сітку з лугостійкого скловолокна Siltek планується закупити по 48 грн/кв. м. Однак на сайті виробника ціна дещо інша – 1920 грн за 50 кв. м (38 грн/кв. м). Тобто на 21% дешевше.

Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі» фото 6
колаж: glavcom.ua

Отже, тільки на шести позиціях потенційна переплата може перевищувати 5,3 млн грн.

Варто зазначити, що фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Замовник вимагав від учасників не менше двох виконаних аналогічних договорів протягом останніх п'яти років та наявність фінансової спроможності протягом п'яти останніх календарних років.

На цей тендер вже звернула увагу Держаудитслужба. 4 листопада вона прийняла рішення провести моніторинг закупівлі. Зокрема, у замовника попросили обґрунтувати розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та пояснити його очікувану вартість.

Згодом, 13 листопада, Держаудитслужба дійшла висновку, що в замовника були наявні підстави для відхилення пропозиції підрядника, але цього не сталося. До понеділка, 18 листопада, міськрада має надати пояснення.

До відома, Управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради очолює Віталій Мандзюк. А кам'янською «СМК «Інженерно-технологічні системи» володіє та керує Ілля Коваленко. Раніше фірма була оформлена в Дніпрі на її тодішнього директора Дмитра Кирсаня, Григорія Кирсаня, Олександра Борисенка та Володимира Белибу – тестя колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

За 2024 рік будівельна компанія виграла тендерів на суму понад 330 млн грн.

Додамо, що 26 вересня цього року Антимонопольний комітет України оштрафував «СМК «Інженерно-технологічні системи» на 68 тис. грн за неподання інформації на вимогу відомства.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» оголосило тендер на проєктування і будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» (Жуляни), загальна вартість якої становить 1,56 млрд грн.

До слова, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із держпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн

Також повідомлялося, що Бюро економічної безпеки України направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які займали керівні посади у Дніпровській міській раді. Посадовці заволоділи понад 10,5 млн грн державних коштів, зловживаючи службовим становищем. Зокрема, підозрювані здійснили закупівлі товарно-матеріальних цінностей для Сил оборони України за завищеними цінами. 

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Теги: Олександр Турчинов Дніпропетровщина Кам'янське ремонт лікарня тендер будівництво

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Ремонт лікарні на Дніпропетровщині. Міськрада погодилася на ціни, значно вищі, ніж в «Епіцентрі»
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