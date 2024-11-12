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У Бєлгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Бєлгородській області РФ український безпілотник атакував нафтобазу
фото з відкритих джерел

Внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що український дрон атакував нафтобазу. Внаслідок влучання стався вибух і виникла пожежа. Про це він написав у Telegram.

«ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу», – зазначив він.

Гладков також додав, що внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся.

За його словами, на місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували загоряння.

Нагадаємо, 1 листопада безпілотник атакував російську нафтобазу у Ставропольському краї.

Варто зазначити, що безпілотники також атакували російське місто Брянськ. Росіяни відзвітували про знищення всіх цілей, однак було зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку. На одному з поверхів пошкоджені вікна, балкон і фасад будинку. Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз відзвітував, що сили ППО нібито виявили та знищили чотири БпЛА.

Як повідомлялося, у столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод.

А ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.

Ще раніше раніше безпілотники атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.

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Теги: пожежа спирт безпілотник місто Telegram завод війна росія вибух росіяни

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