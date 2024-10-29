РФ готує до штурмів хворих на гепатит в’язнів – розвідка

Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти «В-С» планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей

Міноборони РФ виключило гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу

Кремль вирішив сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит В і С, та відправити на війну проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Відповідний наказ міністра оборони держави-агресора Росії Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, для комплектування підрозділів із хворих на гепатит засуджених затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як «контингент С». Перед відправкою на фронт хворим в'язням у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту В та проводити курс противірусної терапії гепатиту С.

«За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків. Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тисяч «гепатитників» – добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%», – зазначили українські розвідники.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих засуджених росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ відповідно). Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти «В-С» планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

«Отже, катастрофічні втрати та страх протестів у великих містах, які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву «вигрібати» для злочинної війни всю хворобливу нечисть із тюрем», – підсумувало ГУР.

Нагадаємо, колишній мер російського міста Владивосток Ігор Пушкарьов, якого на батьківщині засудили до 15 років за ґратами за корупцію, підписав контракт з Міноборони РФ, і тепер поїде воювати проти України.