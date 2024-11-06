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ЗСУ вполювали ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» за понад $24 млн (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЗСУ вполювали ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор» за понад $24 млн (відео)
Втрати російських ЗРК «Тор» останнім часом значно зросли
скріншот відео

Екіпажі підрозділу «Перун» виявили та успішно знешкодили систему, коли та не була розгорнута на бойовій позиції

Військові 42-ї окремої механізованої бригади уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор». Вартість такого – від $24 млн (понад 1 тис. млн грн). Відео з моментом ураження цілі опублікував волонтер і блогер Сергій Стерненко.

Російська система була уражена FPV-дроном. Зовнішні екіпажі підрозділу «Перун» виявили та успішно знешкодили комплекс, коли той не був розгорнутий на бойовій позиції.

Як зазначає портал «Мілітарний», втрати російських ЗРК «Тор» останнім часом значно зросли через активне використання цих систем біля лінії фронту та завдяки можливостям українських FPV-дронів, які здійснюють польоти вглиб російських тилів. Ці безпілотники дозволяють виявляти ворожі комплекси як на бойових позиціях, так і під час їх пересування.

За даними порталу, Сили оборони вже знищили понад 65 одиниць ЗРК «Тор».

Нагадаємо, що за майже три місяці боїв на території РФ втрати противника на Курському напрямку становлять майже 21 тисячу осіб убитими й пораненими. 

До слова, Сили оборони використали на Курщині рідкісний керований боєприпас, розроблений ще за часів «Холодної війни».

Як повідомлялося, військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили бронетанкову колону окупантів, яка наближалася до рубежу атаки.

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Теги: фронт втрати ворог ЗСУ

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