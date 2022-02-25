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    Метро в Києві: «червона» гілка працює від «Лісової» до «Шулявської»

    Київська підземка розповіла про режим роботи - Метро в Києві: «червона» гілка працює від «Лісової» до «Шулявської»

    Київська підземка розповіла про режим роботи

    фото: bigkyiv.com.ua

    Метро працює у режимі перевезень

    «Червона» лінія Київського метрополітену курсує від станції «Лісова» до станції «Шулявська».

    Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київського метрополітену.

    «З організаційних причин червона лінія курсує від станції «Лісова» до станції «Шулявська». Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний», – мовиться у дописі.

    Як повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Також російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: окупанти Київ ЗСУ метро війна
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    Метро в Києві: «червона» гілка працює від «Лісової» до «Шулявської»