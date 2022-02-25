Метро в Києві: «червона» гілка працює від «Лісової» до «Шулявської»

Метро працює у режимі перевезень

«Червона» лінія Київського метрополітену курсує від станції «Лісова» до станції «Шулявська».

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київського метрополітену.

«З організаційних причин червона лінія курсує від станції «Лісова» до станції «Шулявська». Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний», – мовиться у дописі.

Як повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Також російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

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