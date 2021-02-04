«Ми не є дочірньою компанією РПЦ». Московська церква просить владу не чинити з нею так, як із каналами Медведчука

Після скандалу з телеканалами Медведчука в Московській церкві стався переполох

Московська церква в Україні злякалася суспільного резонансу навколо каналів «112 Україна», NewsOne і Zik, які за даними органів влади фінансувала Росія. Там на випередження уже заперечили всілякі стосунки із Російською Православною Церквою. Про це йдеться у заяві глави юридичного відділу Московської церкви в Україні, протоієрея Олександра Бахова.

Бахов наголосив, що «Українська Православна Церква (Московська церква в Україні – ред.) не є дочірньою компанією або філією й не перебуває в господарських або фінансово-адміністративних відносинах із Руською Православною Церквою».

Водночас Бахов прокоментував слова віце-прем’єра Олексія Резнікова, який вимагав від Московської церкви в Україні вказати їхнього безпосереднього керівника. За словами Бахова, такий підхід до церковного життя є хибним.

«Деякі мислять категоріями бізнесу й застосовують до церковних відносин модель господарських товариств», – сказав він.

Згідно із законопроєктом Мінреінтеграції про державну політику перехідного періоду, Московська церква в Україні повинна в документах закріпити, що є дочірньою організацією Російської православної церкви. Про це заявив очільник міністерства Олексій Резніков.

Московська церква в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662–VIII від 20 грудня 2018 року. Тоді Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. В УПЦ назвали закон антиконституційним і політичним.

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