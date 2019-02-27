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    Главком-ТВ

    Комітет виборців проаналізував програми кандидатів у президенти

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    Комітет виборців проаналізував програми кандидатів у президенти

    Деякі з кандидатів в своїх програмах вказали речі, які не стосуються повноважень президента

    Сьогодні, 27 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Аналіз програм кандидатів у президенти: висновки КВУ»
    Запрошені гості:
    • Олексій Кошель, голова Комітету виборців України (КВУ);
    • Денис Рибачок, аналітик КВУ.
    Прес-конференцію можна подивитись тут:

    Учасники прес-конференції говорили про те, який відсоток програм не стосується повноважень президента.

    Крім того вони назвали топ-5 тем, про які пишуть в програмах та склали рейтинг абсурдних обіцянок.
    Експерти КВУ розповіли, скільки програм кандидатів порушили кримінальний Кодекс і Закон про вибори. Та хто з кандидатів забув вказати Донбас і Крим у своїх програмах.

    Також Комітет виборців розповів про зовнішню політику, безпеку і оборону: що, власне, обіцяють політики.

    До вашої уваги:  
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