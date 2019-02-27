Виборча кампанія: на Київщині відкрито три кримінальних провадження



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До поліції надходять повідомлення про підкуп виборців

З початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 128 повідомлень про порушення законодавства

За добу до поліції Київщини надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Інформація до поліції Київщини надійшла від громадян. Поліцейські оперативно відреагували, провели ретельні перевірки і встановили, що факти щодо порушення виборчого права не знайшли свого підтвердження. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

«Так, на спецлінію «102» зателефонував житель села Затишне про те, що по вул. Садовій невідомі особи роздають гроші пенсіонерам, аби ті відділи голоси свої у день виборів Президента за певного кандидата. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції. Інформація про підкуп місцевих жителів не знайшла свого підтвердження», - розповіли в поліції.

Подібне повідомлення до поліції надійшло від невідомого чоловіка з міста Бровари. Він стверджував, що офісі одного з кандидатів у президенти відбувається підкуп голосів. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, яка правопорушень виборчого права не зафіксувала.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 128 повідомлень.

На сьогоднішній день за всіма фактами щодо порушення закону України «Про вибори Президента України» працівники поліції провели всебічні, об’єктивні перевірки та прийняли законні рішення.

Складено 16 адміністративних протоколів за ч. 2 ст. 212-13 та 1 протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

Також за матеріалами перевірки відкрито 3 кримінальних провадження за фактом підкупу виборців, хуліганства та посягання на життя державного діяча.