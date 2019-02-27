У Дніпрі напали на офіс політпартії



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27 лютого о 3:30 невідомий розбив склопакет на вхідних дверях офісу приймальні політичної партії, після чого кинув до приміщення запальну рідину

У Дніпрі вночі невідомий пошкодив офіс політичної партії напередодні виборів-2019, за фактом цієї події поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

27 лютого о 3:30 невідома особа розбила склопакет на вхідних дверях офісу приймальні політичної партії, після чого кинула до приміщення запальну рідину. У результаті виникло займання, яке швидко погасло, не завдавши істотної шкоди.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Соборного відділення поліції. Поліцейські вилучили речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз.

Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до пошкодження майна, з’ясовують усі обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.