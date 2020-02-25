Миколаївський депутат привітав з 23 лютого постом з прапором Росії (фото)
Павло Зоткін на своїй сторінці у Facebook активно перепощує дописи і цитати ексрегіоналки Олени Бондаренко
Згодом Павло Зоткін свій пост видалив, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншоти привітання
Депутат Миколаївської міськради від «Опозиційного блоку» Павло Зоткін розлютив українських інтернет-користувачів привітанням з 23 лютого.
Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост був опублікований на особистій сторінці в Facebook депутата.
«Зі святом, чоловіки!»- підписав фото депутат.
Видалений пост Павла Зоткіна
Згодом Павло Зоткін свій пост видалив, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншоти привітання.
Крім того, Зоткін на своїй сторінці у Facebook активно перепощує дописи і цитати ексрегіоналки Олени Бондаренко.