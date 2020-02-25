Миколаївський депутат привітав з 23 лютого постом з прапором Росії (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Зоткін на своїй сторінці у Facebook активно перепощує дописи і цитати ексрегіоналки Олени Бондаренко

Згодом Павло Зоткін свій пост видалив, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншоти привітання

Депутат Миколаївської міськради від «Опозиційного блоку» Павло Зоткін розлютив українських інтернет-користувачів привітанням з 23 лютого.

Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост був опублікований на особистій сторінці в Facebook депутата.

«Зі святом, чоловіки!»- підписав фото депутат.

Видалений пост Павла Зоткіна

Згодом Павло Зоткін свій пост видалив, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншоти привітання.

Крім того, Зоткін на своїй сторінці у Facebook активно перепощує дописи і цитати ексрегіоналки Олени Бондаренко.