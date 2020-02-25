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    Миколаївський депутат привітав з 23 лютого постом з прапором Росії (фото)

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    Павло Зоткін на своїй сторінці у Facebook активно перепощує дописи і цитати ексрегіоналки Олени Бондаренко - Миколаївський депутат привітав з 23 лютого постом з прапором Росії (фото)
    Павло Зоткін на своїй сторінці у Facebook активно перепощує дописи і цитати ексрегіоналки Олени Бондаренко

    Згодом Павло Зоткін свій пост видалив, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншоти привітання

    Депутат Миколаївської міськради від «Опозиційного блоку» Павло Зоткін розлютив українських інтернет-користувачів привітанням з 23 лютого.

    Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост був опублікований на особистій сторінці в Facebook депутата.

    «Зі святом, чоловіки!»- підписав фото депутат.

    Видалений пост Павла Зоткіна
    Видалений пост Павла Зоткіна

    Згодом Павло Зоткін свій пост видалив, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншоти привітання.

    Крім того, Зоткін на своїй сторінці у Facebook активно перепощує дописи і цитати ексрегіоналки Олени Бондаренко.

    Росія депутат пропаганда прапор Миколаїв українці
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