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    Культура

    У Нацраді поскаржилися, що проросійські телеканали уникають санкцій

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    Член Нацради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський - У Нацраді поскаржилися, що проросійські телеканали уникають санкцій
    Член Нацради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський
    Фото: Главком

    «Доки не перекриті джерела фінансування цих телеканалів, ситуація не зміниться», - Сергій Костинський

    Член Нацради з телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський розповів в інтерв’ю «Главкому», які претензії має регулятор до проросійських телеканалів, зокрема, NewsOne, «Наш», 112» та Zik.

    «Зараз судимося із NewsOne щодо анулювання супутникової ліцензії. На «112» провели перевірку через ознаки розпалювання ворожнечі в його передачах. Цього місяця розглядатимемо її результати. Є «Максі-ТВ», цей телеканал мовить під емблемою «Наш». Щодо нього також звернулися до суду про анулювання ліцензії», - заявив член Нацради.

    Він також нагадав, що минулого року не продовжили ліцензію п’яти регіональним телеканалам, які мовили в цифровому ефірі під емблемою «112», охоплюючи своїм сигналом усі області України.

    «У цифровій мережі зараз уже такого мовлення немає. Нині розглядаємо питання телеканалу Zik. Претензії стосуються того, що в його ефірі регулярно з’являються спікери, які озвучують тези, що, на нашу думку, містять ознаки мови ворожнечі. Має місце перевірка телеканалу «Прямий», яку ініціював член Нацради Юрій Зіневич», - додав Костинський.

    За його словами, вся ця ситуація нагадує сізіфову працю, тому що такі телеканали працюватимуть доти, доки в них є джерела фінансування.

    «Так, Нацрада звернулася до суду щодо анулювання ліцензії «Максі-ТВ» («Наш»). За певний час була створена нова юридична особа «Наш 365», яка отримала супутникову ліцензію на мовлення. Я, наприклад, не підтримав видання ліцензії, а колеги більшістю голосів проголосували «за». Тобто через суд можна анулювати ліцензію будь-якого мовника, однак завтра цей телеканал прийде до Нацради і абсолютно законно отримає нову супутникову або ОТТ-ліцензію. А якщо ми не надамо їм ліцензію, вони через суд цього доб’ються, звинувативши Нацраду в бездіяльності», - поскаржився представник регулятора.

    Костинський вважає, що боротися потрібно з першоджерелом, а не з наслідками.

    «Телеканали та їхній шкідливий контент – це наслідки. Щодо того, кого і як карати, – це питання до СБУ, правоохоронних органів. Доки не перекриті джерела фінансування телеканалів, які, можливо, створюють загрозу нацбезпеці, такі телеканали існуватимуть і далі. Так, ми реагуватимемо на фейки та мову ворожнечі в ефірі, але за законом не можемо нікого закрити, оскільки таких повноважень у нас немає. І в новому законопроєкті про медіа також не передбачено, що Нацрада когось може «закрити», - резюмував член Нацради з телебачення і радіомовлення.

    Нагадаємо, у Нацраді обіцяють подивитися «святковий ефір» «Інтера» на 23 лютого.

    Детальніше читайте в інтерв'ю:
    ЗМІ телебачення суд санкції пропаганда фінансування Україна Сергій Костинський
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