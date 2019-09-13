Милованов увійшов до комітету з призначення керівників особливо важливих підприємств



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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов

Таким чином, замість першого заступника або заступника міністра економіки до складу комітету з призначення увійшов сам міністр

Міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов увійшов до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Відповідну постанову Кабінету Міністрів №836 від 11 вересня опубліковано на сайті уряду.

Так, Кабмін вніс зміни до порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Таким чином, замість першого заступника або заступника міністра економіки до складу комітету з призначення увійшов сам міністр.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів призначив 11 заступників міністрів. Найбільше замів отримав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Як повідомлялось, 29 серпня Верховна Рада призначила почесного президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Милованова міністром економіки, торгівлі і сільського господарства.