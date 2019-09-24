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    Милованов заявив, що іноземні компанії обробляють в Україні близько 5% землі

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    Милованов заявив, що іноземні компанії обробляють в Україні близько 5% землі

    В Україні є близько 1300 компаній, про які Милованов знає, що в них кредитори чи власники - іноземці

    Більше тисячі іноземних компаній, які працюють в України, обробляють 4-5% вітчизняних угідь.

    Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

    «Сьогодні вже є близько тисячі, тисяча триста компаній, про які ми знаємо, що в них кредитори чи власники - іноземці. Вони сьогодні обробляють 4-5% землі. Ми що з ними будем робити? Ми їх будемо виганяти?» - запитав Милованов.

    Він наголосив, що ці підприємства принесли в країну інвестиції та створили робочі місця.

    «Ми їх виженемо? Це неправильно. Наші опоненти пропонують: давайте їм дозволимо, а іншим не дозволимо. Це дискримінація!» - обурився міністр.

    На думку Милованова, такий варіант усе одно не спрацює: «Той, хто раніше прибіг і, можливо, десь у сірій схемі був задіяний (а можливо, і не в сірій) - але це все одно не спрацює, тому що вони тоді будуть посередниками, вони собі будуть купувати землю, щоб продати іншим».

    міністр інвестиції земля іноземці мораторій на продаж землі Тимофій Милованов
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