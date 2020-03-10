Мінцифри працює над проєктом е-голосування на виборах



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ЦВК та Мінцифри вже обговорили майбутній законопроєкт про електронне голосування

У Міністерстві цифрової трансформації України працюють над запровадженням електронного голосування на виборах

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

«Ми працюємо над тим, щоб запровадити електронне голосування на виборах. Минулого тижня народні депутати комітетів з цифрової трансформації та з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Центральна виборча комісія та Мінцифри на спільній нараді обговорювали майбутній законопроєкт про електронне голосування», - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри пояснили, що вже зараз у відомстві є: дослідження, що підтверджує доцільність запровадження нових виборчих технологій, проведене міжнародними партнерами IFES Ukraine за підтримки USAID Ukraine - USAID Україна та UK aid; робоча група, яка працює над майбутнім законопроєктом; перша концепція законопроєкту від депутатів; концепція пілотного е-голосування на закордонних виборчих дільницях.

У відомстві додали, що на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року, повноцінного е-голосування ще не буде.