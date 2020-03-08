Мінцифри: додаток «Дія» встановили понад 1,7 млн українців



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Мінцифри разом з МВС працює над поліпшенням даних в реєстрах, щоб в українців була можливість користуватися ефективно сервісом «Дія»

Більш як половина з тих, хто оформив запити, отримали водійські посвідчення онлайн

Мобільний додаток «Дія» завантажили понад 1,7 млн українців, більш як половина з тих, хто оформив відповідні запити, отримали водійські посвідчення онлайн.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, наразі додаток «Дія» встановили 1 756 160 українців:

запитів на отримання прав - 1 428 812;

виданих прав - 757 815 (53%);

запитів на отримання техпаспорта - 1 428 792;

виданих техпаспортів - 624 105 (44%).

«Разом з командою МВС працюємо над поліпшенням даних в реєстрах, щоб у кожного з вас була можливість користуватися сервісом. Ви знаєте, що ми ввели онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі й отримати цифрові права», - написав Федоров.

Він зазначив, що наразі конверсія (позитивний розгляд і відображення в додатку «Дія») за результатами онлайн-послуги з верифікації водійського посвідчення у сервісних центрів МВС становить 35%, і цей показник прагнуть збільшити.

«Сподіваємося, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 раза», - написав Федоров.

До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.