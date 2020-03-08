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    Мінцифри: додаток «Дія» встановили понад 1,7 млн українців

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    Мінцифри разом з МВС працює над поліпшенням даних в реєстрах, щоб в українців була можливість користуватися ефективно сервісом &laquo;Дія&raquo; - Мінцифри: додаток «Дія» встановили понад 1,7 млн українців
    Мінцифри разом з МВС працює над поліпшенням даних в реєстрах, щоб в українців була можливість користуватися ефективно сервісом «Дія»

    Більш як половина з тих, хто оформив запити, отримали водійські посвідчення онлайн

    Мобільний додаток «Дія» завантажили понад 1,7 млн українців, більш як половина з тих, хто оформив відповідні запити, отримали водійські посвідчення онлайн.

    Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    За його словами, наразі додаток «Дія» встановили 1 756 160 українців:

    • запитів на отримання прав - 1 428 812;
    • виданих прав - 757 815 (53%);
    • запитів на отримання техпаспорта - 1 428 792;
    • виданих техпаспортів - 624 105 (44%).

    «Разом з командою МВС працюємо над поліпшенням даних в реєстрах, щоб у кожного з вас була можливість користуватися сервісом. Ви знаєте, що ми ввели онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі й отримати цифрові права», - написав Федоров.

    Він зазначив, що наразі конверсія (позитивний розгляд і відображення в додатку «Дія») за результатами онлайн-послуги з верифікації водійського посвідчення у сервісних центрів МВС становить 35%, і цей показник прагнуть збільшити.

    «Сподіваємося, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 раза», - написав Федоров.

    До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

    Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

    Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.

    Михайло Федоров діджиталізації Міністерство цифрової трансформації України
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