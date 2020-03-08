Мінцифри: додаток «Дія» встановили понад 1,7 млн українців
Більш як половина з тих, хто оформив запити, отримали водійські посвідчення онлайн
Мобільний додаток «Дія» завантажили понад 1,7 млн українців, більш як половина з тих, хто оформив відповідні запити, отримали водійські посвідчення онлайн.
Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, наразі додаток «Дія» встановили 1 756 160 українців:
- запитів на отримання прав - 1 428 812;
- виданих прав - 757 815 (53%);
- запитів на отримання техпаспорта - 1 428 792;
- виданих техпаспортів - 624 105 (44%).
«Разом з командою МВС працюємо над поліпшенням даних в реєстрах, щоб у кожного з вас була можливість користуватися сервісом. Ви знаєте, що ми ввели онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі й отримати цифрові права», - написав Федоров.
Він зазначив, що наразі конверсія (позитивний розгляд і відображення в додатку «Дія») за результатами онлайн-послуги з верифікації водійського посвідчення у сервісних центрів МВС становить 35%, і цей показник прагнуть збільшити.
«Сподіваємося, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 раза», - написав Федоров.
До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».
Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.
Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.