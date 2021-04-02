У Мінцифри розповіли, чого чекають від Apple в Україні

Інтерес з боку Apple – це позитивний сигнал іншим брендам про те, що в Україну можна й потрібно заходити, заявив Федоров

Мінцифри спільно з Apple можуть реалізовувати проєкти спільного надання цифрових послуг. Про це розповів в інтерв’ю Liga.net віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідаючи на питання, які саме проєкти може реалізувати в Україні Apple, яка зареєструвала в Україні представництво, Федоров сказав: «Це можуть бути проєкти надання цифрових послуг. Ідеально було б, якби вони захотіли самостійно встановлювати застосунок Дія на нових смартфонах».

«Наступного року, коли ми запустимо весь набір базових послуг, це було б ідеальне рішення», – додав очільник Мінцифри.

Коментуючи те, що може заважати зайти на ринок України Stripe та PayPal, Федоров зауважив: «Можна скільки завгодно нарікати, але насправді в нас дуже гнучке регулювання Нацбанку і гнучкий парламентський комітет у цьому питанні, вони дуже багато змінюють у нормативних актах для того, щоб могли заходити міжнародні компанії».

«Просто бренд нашої країни не був досить привабливим для PayPal та Stripe, щоб Україна з'явилася на їхній бізнес-карті. Але інтерес з боку таких компаній як Apple – це позитивний сигнал іншим брендам про те, що в Україну можна й потрібно заходити», – резюмував голова Мінцифри.

Apple зареєструвала в Україні власне представництво 15 квітня 2020 року. ТОВ «Еппл Україна» зареєстрована в київському бізнесцентрі IQ, її статутний капітал складає 2,7 мільйона гривень, а одноосібним власником є ірландська юридична особа Apple «Еппл дістріб'юшн інтернешнл лімітед».