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    У Мінцифри розповіли, чого чекають від Apple в Україні

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    Apple&nbsp;зареєструвала в Україні власне представництво 15 квітня 2020 року - У Мінцифри розповіли, чого чекають від Apple в Україні
    Apple зареєструвала в Україні власне представництво 15 квітня 2020 року
    Фото з відкритих джерел

    Інтерес з боку Apple – це позитивний сигнал іншим брендам про те, що в Україну можна й потрібно заходити, заявив Федоров

    Мінцифри спільно з Apple можуть реалізовувати проєкти спільного надання цифрових послуг. Про це розповів в інтерв’ю Liga.net віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Відповідаючи на питання, які саме проєкти може реалізувати в Україні Apple, яка зареєструвала в Україні представництво, Федоров сказав: «Це можуть бути проєкти надання цифрових послуг. Ідеально було б, якби вони захотіли самостійно встановлювати застосунок Дія на нових смартфонах».

    «Наступного року, коли ми запустимо весь набір базових послуг, це було б ідеальне рішення», – додав очільник Мінцифри.

    Коментуючи те, що може заважати зайти на ринок України Stripe та PayPal, Федоров зауважив: «Можна скільки завгодно нарікати, але насправді в нас дуже гнучке регулювання Нацбанку і гнучкий парламентський комітет у цьому питанні, вони дуже багато змінюють у нормативних актах для того, щоб могли заходити міжнародні компанії».

    «Просто бренд нашої країни не був досить привабливим для PayPal та Stripe, щоб Україна з'явилася на їхній бізнес-карті. Але інтерес з боку таких компаній як Apple – це позитивний сигнал іншим брендам про те, що в Україну можна й потрібно заходити», – резюмував голова Мінцифри.

    Apple зареєструвала в Україні власне представництво 15 квітня 2020 року. ТОВ «Еппл Україна» зареєстрована в київському бізнесцентрі IQ, її статутний капітал складає 2,7 мільйона гривень, а одноосібним власником є ірландська юридична особа Apple «Еппл дістріб'юшн інтернешнл лімітед».

    Теги: Україна Apple Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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