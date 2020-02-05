Мінекоенерго розкрило конкурсні пропозиції на укладання угод про розподіл вуглеводнів по трьох ділянках



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На укладення угод з розробки трьох вуглеводневих площ претендують, зокрема, УГВ, «ДТЕК Нафтогаз» та EP Ukraine

П’ять компаній подали заявки на участь у конкурсі на укладання угод про розподіл вуглеводнів, які будуть видобуватися на ділянках Грунівська, Ічнянська та Охтирська. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зокрема, це компанії:

Ділянка Компанія Кількість поданих заявок Охтирська ТОВ «Нафтогазенергія» АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) Компанія EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди) 3 Ічнянська ЙОРК ЕНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 1 Грунівська АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) Компанія EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди) 2

Це стало відомо за результатами розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі, яке проведено сьогодні, 4 лютого, у ході засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП).

На укладення УРП з розробки трьох вуглеводневих площ претендують, зокрема, УГВ, «ДТЕК Нафтогаз» та EP Ukraine.

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) оголосила перелік претендентів, які змагатимуться за розробку трьох нафтогазових блоків загальною площею понад 3800 кв км.





Про це повідомила Асоціація газовидобувних компаній на своїй сторінці Facebook.





На Грунівську ділянку (Сумська і Полтавська обл.) подали заявки АТ «Укргазвидобування» у партнерстві з Vermilion Energy, а також EP Ukraine.





УГВ у партнерстві з Vermilion Energy також претендують на Охтирську ділянку (Сумська, Полтавська і Харківська обл.), окрім них ще «ДТЕК Нафтогаз» та EP Ukraine.





Щодо участі у конкурсі з укладання УРП на розробку Ічнянської ділянки (Чернігівська обл.) надійшла лише 1 пропозиція - від York Energy (UK) Holdings Limited, директором якої, за даними Companies House, є Том Рід, котрий у 2016-2017рр працював гендиректором JKX Oil & Gas plc.





Протягом місяця Міжвідомча комісія має оцінити пропозиції претендентів, визначити переможців конкурсів та рекомендувати їх для затвердження Урядом.

Мінімальний обсяг інвестицій у розробку трьох площ за перші 5 років складатиме щонайменше $70 млн.

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України у грудні 2019р аби спростити потенційним інвесторам доступ до геологічних даних щодо ділянок, які виставлено на УРП-конкурс, створила data-room з детальною геологічною інформацією про ці ділянки.

Зазначимо, що конкурс проводиться згідно з постановами Кабінету міністрів України від 18.12.2018 №№1178, 1181, 1185 (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів від 23.10.2019 № 899, 900, 901) про проведення конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив конкурс на укладення угод про розподіл продукції (УРП) на Грунівській, Ічнянській і Охтирській нафтогазових ділянках (до 4 лютого 2020 року), замінивши тримісячний термін на шестимісячний.