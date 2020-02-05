Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Олексія Гончарука, у грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%

Сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук пояснив, що плата за транспортування газу завжди існувала.

Про це очільник уряду написав у Telegram.

«У січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування. Розділення платіжок на дві частини не вплине на сукупну вартість платежу. Плата за транспортування завжди існувала – раніше вона входила до загального тарифу», - написав Гончарук.

Він вказав, що наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. Гончарук додав, що, незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці.

У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%.

«У лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року. Громадянам не потрібно додатково звертатися за цим», - додав прем'єр.

Оплата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальна. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн, запевняє прем’єр.

Уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

Також Кабмін запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок, аби українцям було зручніше сплачувати за спожиті послуги

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що в уряді наразі працюють над створенням єдиної платіжки за транспортування газу та його споживання.

Він також пояснив, що чому українці повинні платити за газ, яким не користуються.

Як відомо, через додаткові платіжки за транспортування газу люди стоять у величезних чергах.

На днях заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що у лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично, тож додаткове звернення громадян не потрібне.

Нагадаємо, з 1 січня за газ і його доставку українці повинні платити окремо. Сума в платіжці за розподіл газу залежить від спожитих обсягів. За основу буде братися обсяг використаного палива за попередній період (на 2020 рік це час із 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019-го), який ділиться на 12 і множиться на тариф місцевих операторів.