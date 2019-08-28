  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мінекології анонсує загальнонаціональну систему моніторингу повітря

    • Розсилка
    <p><span>В Україні досі немає відкритої онлайн-системи з даними про якість повітря<o:p></o:p></span></p> - Мінекології анонсує загальнонаціональну систему моніторингу повітря

    В Україні досі немає відкритої онлайн-системи з даними про якість повітря

    Онлайн-систему в Мінекології розробляли півтора роки разом з експертами з Фінляндії

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що в Україні з’явиться загальнонаціональна система моніторингу якості повітря.

    Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «На останньому засіданні Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує Загальнонаціональну систему моніторингу якості повітря. Уявіть, в Україні досі немає відкритої онлайн-системи з такими даними. Хоча їх збирають різні відомства – Мінздрав, ДСНС, метеорологічна служба, органи місцевого самоврядування, – але немає комплексної системи. Ми цю онлайн-систему розробляли півтора роки разом з експертами з Фінляндії», - зауважив Семерак.

    Також, за його словами, міністерство готує систему «Відкрите довкілля», яка передбачає онлайн-оприлюднення всієї екологічної інформації, яка є в Україні. «Зараз імплементується перший етап. Два тижні тому Рада нацбезпеки й оборони теж зацікавилася цією інформацією, щоб її інтегрувати в більшу національну систему», - зазначив міністр.

    «Півроку тому ми почали впроваджувати систему моніторингу якості води по всій території України. Першим регіоном, де ми імплементували цю систему, став Донбас», - додав Семерак.

     Читайте також: Остап Семерак: У Чорнобилі йдеться про інвестицію в мільярд доларів
    Читайте також
    Кабмін Остап Семерак екологія міністр вода місцева влада Мінекології Україна повітря влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ