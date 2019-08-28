Мінекології анонсує загальнонаціональну систему моніторингу повітря



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В Україні досі немає відкритої онлайн-системи з даними про якість повітря

Онлайн-систему в Мінекології розробляли півтора роки разом з експертами з Фінляндії

Міністр екології Остап Семерак заявив, що в Україні з’явиться загальнонаціональна система моніторингу якості повітря.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«На останньому засіданні Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує Загальнонаціональну систему моніторингу якості повітря. Уявіть, в Україні досі немає відкритої онлайн-системи з такими даними. Хоча їх збирають різні відомства – Мінздрав, ДСНС, метеорологічна служба, органи місцевого самоврядування, – але немає комплексної системи. Ми цю онлайн-систему розробляли півтора роки разом з експертами з Фінляндії», - зауважив Семерак.

Також, за його словами, міністерство готує систему «Відкрите довкілля», яка передбачає онлайн-оприлюднення всієї екологічної інформації, яка є в Україні. «Зараз імплементується перший етап. Два тижні тому Рада нацбезпеки й оборони теж зацікавилася цією інформацією, щоб її інтегрувати в більшу національну систему», - зазначив міністр.

«Півроку тому ми почали впроваджувати систему моніторингу якості води по всій території України. Першим регіоном, де ми імплементували цю систему, став Донбас», - додав Семерак.