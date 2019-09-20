Опубліковано текст законопроєкту про ринок землі документ



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Текст законопроєкту поки опубліковано на сайті Мінекономіки

Сьогодні, 20 вересня, з'явився текст законопроєкту про ринок землі. Відповідний документ опубліковано на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов'язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Сукупна площа ділянок у власності фізичної або юридичної особи України, з урахуванням пов'язаних осіб, в межах однієї області не повинна перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області; не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

Пріоритетне право купівлі землі матимуть орендарі, за умови оплати за ціною, по якій вона продається. Українці з правом постійного користування, правом успадкованого володіння ділянками державної та комунальної власності мають право на викуп з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок без проведення земельних торгів.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сформулював основні положення щодо обігу земель сільгосппризначення.

Зазначимо, що у п’ятницю аграрії протестуватимуть проти продажу землі іноземцям.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.

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