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    Милованов озвучив «правила гри» для запровадження ринку землі

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    <p>На думку Милованова, проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх</p> - Милованов озвучив «правила гри» для запровадження ринку землі

    На думку Милованова, проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх

    Датою запровадження ринку землі урядовець назвав 1 жовтня 2020 року

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сформулював основні положення щодо обігу земель сільгосппризначення.

     «Можливість купувати землі с/г призначення буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави», - написав Милованов у Facebook 

    Він зазначив, що основні положення обігу земель також передбачають:

    • фінансову підтримку малим фермерам та фізичним особам, що купують малі обсяги до 500 га (компенсація відсотків, інша фінансова підтримка);
    • концентрацію власності на рівні 15% для області та 0,5% - для країни;
    • стартовою ціною продажу державних/комунальних земель через торги буде нормативна грошова оцінка (НГО);
    • заборону набуття у власність ділянок громадянам та капіталу РФ;
    • скасування мораторію.

    Датою запровадження ринку урядовець назвав 1 жовтня 2020 року.

    На думку Милованова, проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх.

    Зазначимо, що у п’ятницю аграрії протестуватимуть проти продажу землі іноземцям.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

    Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

    Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

    За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.

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