Милованов озвучив «правила гри» для запровадження ринку землі



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На думку Милованова, проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх

Датою запровадження ринку землі урядовець назвав 1 жовтня 2020 року

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сформулював основні положення щодо обігу земель сільгосппризначення.

«Можливість купувати землі с/г призначення буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави», - написав Милованов у Facebook

Він зазначив, що основні положення обігу земель також передбачають:

фінансову підтримку малим фермерам та фізичним особам, що купують малі обсяги до 500 га (компенсація відсотків, інша фінансова підтримка);

концентрацію власності на рівні 15% для області та 0,5% - для країни;

стартовою ціною продажу державних/комунальних земель через торги буде нормативна грошова оцінка (НГО);

заборону набуття у власність ділянок громадянам та капіталу РФ;

скасування мораторію.

Датою запровадження ринку урядовець назвав 1 жовтня 2020 року.

На думку Милованова, проблеми, які існують на сьогодні з обігом землі, мають бути вирішені через створення однакових правил гри для всіх.

Зазначимо, що у п’ятницю аграрії протестуватимуть проти продажу землі іноземцям.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити законопроєкт про оборот земель сільськогосподарського призначення до 1 жовтня, а також Верховній Раді скасувати земельний мораторій до 1 грудня 2019 року.

Також Зеленський заявив, що в цьогоріч в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що банківська система України готова до роботи з ринком землі.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд доларів щорічно.