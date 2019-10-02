Арештоване майно банкрутів можна буде придбати через ProZorro



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Гончарук стверджує, що наразі майно банкрутів продається через непрозорий механізм

Арештоване майно боржників у разі банкрутства відтепер буде продаватись через «ProZorro.Продажі». Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну.

«Ми прийняли рішення про продаж, про те, що те майно, яке зараз з процедур відновлення платоспроможності боржників, є така процедура – банкрутство називається... Ми прийняли рішення, що все це арештоване майно, якщо буде продаватися, то буде продаватись через інтернет-майданчик, до якого є довіра, цей інтернет-майданчик називається ProZorro. Це крута правильна ідея, щоб ті активи, які продавалися в рамках процедури банкрутства, продавались через прозорий, чесний інтернет-майданчик», - розповів Гончарук.

За його словами, наразі майно банкрутів продається через непрозорий механізм.

До слова, раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до Prozorro. «Законопроєкт вводить поняття спрощених закупівель — закупівлі товарів, робіт і послуг на суму від 50 до 200 тис. грн, які обов’язково будуть проводитись через Prozorro. Так, приблизно 250 тис. процедур на рік будуть виведені з тіні. Додаткова економія завдяки цьому може скласти до 9 млрд грн на рік», — повідомляли в Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що Київ увійшов до ТОП-5 найактивніших користувачів Prozorro.