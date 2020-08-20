Кабмін збирається ліквідувати Держпродспоживслужбу



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Кабмін розглядатиме питання ліквідації Держпродспоживслужби на наступному засіданні

Головою комісії з реорганізації Держпродспоживслужби стане головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Кабінет міністрів України має намір реорганізувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та утворити Державну службу з контролю захворювань України.

Як повідомляють джерела AgroPortal.ua в уряді, підготовлено відповідний проєкт постанови, що має розглядатися на наступному засіданні.

Згідно з документом, має бути утворена комісія з реорганізації Держпродспоживслужби, головою якої стане заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також уряд планує зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити приймання невластивих Державній службі з контролю захворювань функцій Держпродспоживслужби.

Мінекономіки вже виступило проти ліквідації Держпродспоживслужби та розподілу її повноважень між МОЗ і новим органом при Мінекономіки. Про це йдеться у листі Мінекономіки до профільних асоціацій та громадських організацій.

«На наше переконання, будь-які трансформації органів влади, що відповідають за санітарне та епідеміологічне благополуччя населення на фоні значного збільшення захворюваністю коронавірусною інфекцією Covid-19 в Україні, є вкрай небезпечним заходом. До того ж такий крок може негативно позначитися на адміністративному навантаженні на бізнес, погіршити бізнес-клімат, спричинити неприйнятні затримки у надання адміністративних послуг і оформлення документів дозвільного характеру», - зазначає Мінекономіки у листі.

Мінекономіки просить профільні асоціації висловити свою офіційну позицію щодо цієї ініціативи та надіслати міністерству. Ймовірно, позиції від асоціацій планують використати як додатковий аргумент проти ліквідації Держпродспоживслужби.