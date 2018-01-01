Мінфін відзвітував: борг по субсидіях за 2017 рік погашено на 50%

ОСББ і ЖБК, які не отримали виплат, слід зв'язатися з регіональними Управліннями соціального захисту населення

Казначейство перевело на рахунки ОСББ і ЖБК 50% заборгованість по субсидіях, яка була зафіксована станом на 1 січня 2018 року. Кошти було переказано згідно з заповненими реєстрами і дорученнями Мінфіну на суму 325,6 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. [READ_MORE] Решті ОСББ та ЖБК, повідомляє



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ОСББ і ЖБК, які не отримали виплат, слід зв'язатися з регіональними Управліннями соціального захисту населення

Казначейство перевело на рахунки ОСББ і ЖБК 50% заборгованість по субсидіях, яка була зафіксована станом на 1 січня 2018 року. Кошти було переказано згідно з заповненими реєстрами і дорученнями Мінфіну на суму 325,6 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Решті ОСББ та ЖБК, повідомляє міністерство, для отримання коштів необхідно активізувати співпрацю з регіональними Управліннями соціального захисту населення (УПСЗН).

Крім того, Мінфін повідомляє про завершення процесу підготовки системних змін до постанови Кабміну, згідно з якою пропонується рахунки за квартплату, утримання будівель і прибудинкових територій, вивезення сміття та рідких відходів надавати безпосередньо споживачами, щоб вони розраховувалися за надані послуги самостійно. Оновлений проект постанови вже розміщено на офіційному сайті Мінфіну для обговорення, зауважень та пропозицій.

Раніше Міністерство регіонального розвитку повідомило, що через новий механізм розрахунку, запроваджений Мінфіном, відшкодування пільг і субсидій ОСББ і ЖБК було заблоковано по всій Україні. Мінрегіон також заявив, що внесені зміни Мінфін ніяк не погоджував, і висунув вимогу вирішити ситуацію, що склалася.