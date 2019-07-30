Мінфін заявив про завершення процесу створення ПрАТ «Укренерго»



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У Міністерстві вважають, що результатом створення ПрАТ стане ефективне впровадження законодавства про ринок електроенергії

Міністерство фінансів затвердило створення приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «НЕК «Укренерго». Відповідний наказ підписала Міністр фінансів України Оксана Маркарова. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

У прес-службі також повідомили, що випуск акцій ПрАТ буде здійснено в передбачені законодавством строки, а їх власником стане держава в особі Мінфіну. Статутний капітал ПрАТ складе 37,1 млрд грн. Голову правління компанії має обрати Наглядова рада ПрАТ під час свого першого засідання.

Процес створення ПрАТ «Укренерго» тривав шість місяців з 22 лютого 2019 року.

Державна реєстрація ПрАТ «НЕК «Укренерго» стала результатом послідовної роботи Комісії з реорганізації підприємства, що розпочала свою роботу

Перетворення Укренерго в ПрАТ відбувалось за планом, що, зокрема, передбачав створення інвентаризаційної комісії; проведення інвентаризації активів та зобов’язань Укренерго; складання акту оцінки майна; затвердження Мінфіном статуту ПрАТ та складу наглядової ради реорганізованого акціонерного товариства.

У Міністерстві вважають, що результатом створення ПрАТ стане ефективне впровадження законодавства про ринок електроенергії, а також відокремлення контролю за виробництвом електроенергії та її передачею, що є однією з умов отримання кредитних коштів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством «НЕК «Укренерго» 4 лютого 2019 року. Відповідний акт приймання-передачі було підписано Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу ДП «НЕК «Укренерго», створеною Мінфіном на виконання розпорядження КМУ від 14.11.2018 № 1001. З моменту підписання документу Укренерго перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів. 22 лютого 2019 року Міністерство фінансів України створило комісію з реорганізації державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» в приватне акціонерне товариство (ПрАТ). 29 липня 2019 року відбулась державна реєстрація створення ПрАТ «НЕК» «Укренерго».