Мінімізувати контрабанду сигарет можуть прозорі правила гри на ринку, - Терентьєв



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За даними Всесвітньої митної організації, в 2016 році Україна стала першою за обсягом нелегального ввезення сигарет в Євросоюз

Станом на лютий 2019 року частка контрафактної тютюнової продукції в Україні досягла 5,6%

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що на даний момент пріоритетним завданням у роботі АМКУ є встановлення чітких і прозорих правил комерційної діяльності на ринку тютюнових виробів.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Дело».

На думку Терентьєва, ринок досить складний і ще не готовий до практики безконтрольного з боку держави доступу дистриб'юторів до тютюнової продукції.

«Свобода конкуренції доступу до товару тут (на українському ринку тютюну, - ред.), балансується обмеженнями в сфері маркетингу, фіскальної політики та боротьбою з тієї самої контрабандою та фальсифікатом. Що стосується дистрибуції тютюнових виробів, то є різні моделі. У деяких країнах Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистриб'ютора (в силу або закону, або еволюційних чи історичних процесів). На думку експертів, таку модель використовують, щоб обмежити розміри контрабанди. Вона має переваги з точки зору торговельної економічної політики для всіх учасників ринку. Тому тютюнові компанії повинні мати чітку комерційну політику, яка визначає, хто може бути дистриб'ютором», – сказав Терентьєв.

Разом з тим, глава АМКУ зазначив, що в українських реаліях, на відміну від безконтрольного дистрибуції йогуртів, безперешкодний доступ до тютюнових виробів загрожує повним зникненням сигарет на внутрішньому ринку і різким зростанням обсягів контрабандних.

«У разі тютюнових компаній, дійсно, існують побоювання, що можливість неконтрольовано вибирати обсяги сигарет призведе до того, що вони не будуть доходити до споживача. Продукція просто стане на потік контрабанди в країни ЄС. І це створить проблеми як виробникам, так і всій країні, з точки зору перспектив нашої євроінтеграції. На мій погляд, найважливіше - прозорі правила роботи тютюнового ринку, і це пріоритет АМКУ в цьому питанні», - зауважив Терентьєв.

За даними компанії TNS, лідера світових маркетингових досліджень, у 2015 році обсяг виробництва нелегальної тютюнової продукції в Україні не перевищував 1,25% від загального обсягу ринку. У 2018-му, показник зріс до 4,4%. А станом на лютий 2019 року частка контрафактної продукції досягла 5,6%.

У 2018 році в Україні вироблено 84,8 млрд сигарет. Обсяг нелегальної продукції склав близько 3,7 млрд шт. Державний бюджет недоотримав 2,6 млрд грн.

За даними Всесвітньої митної організації, в 2016 році Україна стала першою за обсягом нелегального ввезення сигарет в Євросоюз – майже 40% контрабандних тютюнових виробів надходить до ЄС з нашої країни. Щорічний оборот тіньового тютюнового ринку оцінюється в 450 млн доларів.

Джерело: РБК-Україна