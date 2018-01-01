Справа про відмивання грошей при продажу каналу «Інтер»: Льовочкін виграв справу проти МВС

Міністерство внутрішніх справ не надало суду жодних доказів розповсюдженої інформації проти нардепа-опозиціонера

Народний депутат від Опозиційного блоку, екс-глава Адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін виграв суд проти Міністерства внутрішніх справ, яке звинуватило його у відмиванні коштів у великих розмірах. «Главкому» про це стало відомо з рішення Печерського райсуду Києва від 18 грудня. Нардепа обурила подача офіційної



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Сергій Льовочкін

Міністерство внутрішніх справ не надало суду жодних доказів розповсюдженої інформації проти нардепа-опозиціонера

Народний депутат від Опозиційного блоку, екс-глава Адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін виграв суд проти Міністерства внутрішніх справ, яке звинуватило його у відмиванні коштів у великих розмірах.

«Главкому» про це стало відомо з рішення Печерського райсуду Києва від 18 грудня.

Нардепа обурила подача офіційної інформації під заголовком «Співвласник «Інтера», депутат Льовочкін дисредитує поліцейського, що розслідує його оборудки». Вона була опублікована 17 жовтня на офіційному сайті міністерства. У повідомленні зокрема говориться, що Льовочкін та Дмитро Фірташ . у 2015 році здійснили перерахування $100 млн на користь ВАТ «Перший канал» (Російська Федерація) в якості оплати за удаваний правочин з придбання 29% акцій ПрАТ «Телеканал Інтер». У подальшому частину акцій ПрАТ «Телеканал Інтер» було виведено на зареєстровану на території Республіки Кіпр компанію Oskaro Investments Limited, 100 % акцій якої належить Льовочкіну.

«Вказані обставини також підтверджуються тим, що Льовочкін С.В. у своїй декларації вказав, що він є власником акцій компаніїOskaro Investments Limited, у загальній кількості 20000 акцій номінальною вартістю 130 тис. 480 грн, тобто на загальну суму 2,6 млрд. грн., що становить понад $100 млн», - зазначили у МВС.

На думку позивача, ці твердження є недостовірною інформацією та дискредитують його гідність, честь та ділову репутацію. Як аргументи Льовочкін надав суду ряд листів від Державної фіскальної служби України, копію Сертифікату про склад акціонерів компанії Oskaro Investments Limited, копію своєї електронної декларації за 2016 рік, а також довідку про відсутність судимості.

Під час вивчення матеріалів суд дійшов висновків про відсутність жодних підтверджень, що у 2015 році Льовочкін перераховував будь-які кошти на користь ВАТ «Перший канал». Водночас МВС не надало суду доказів на підтвердження достовірності інформації, в якій згадувався Льовочкін та легалізація коштів.

Звідси Печерський райсуд вважає, що поширена інформація МВС про причетність Сергія Льовочкіна до легалізації здобутих злочинним способом коштів «за своїм змістом фактично є твердженням про його причетність до злочинів, чим створюється негативне уявлення у громадськості про позивача, та порушується принцип презумпції невинуватості, закріплений п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». А тому потребує спростування.

Як повідомляв «Главком», НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо незаконного збагачення нардепа від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Антикорупційне бюро зацікавилося задекларованим житловим будинком площею 1055,95 кв. м і земельною ділянкою площею 9387 кв. м, які розташовані у Франції і перебувають у користуванні Сергія Льовочкіна. Як зазначив детектив у клопотанні, вартість цього господарства може становити понад 40 млн. євро.

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