Провідні канали до 16 березня розкодуються. Заява



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Найкрупніші медіагрупи пообіцяли Зеленському відкрити доступ до міжнародних версій головних телеканалів

Провідні канали пообіцяли «розкодуватися» до 16 березня. Про це свідчить заява «Медіа Групи Україна», опублікована за підсумками зустрічі керівників медіагруп з президентом України Володимиром Зеленським, на якій було обговорено ситуацію, що виникла у зв'язку зі зміною кодування телевізійного супутникового сигналу медіагруп.

«Вітаємо стратегічне рішення, розроблене в процесі конструктивного діалогу. Узгоджені з представниками індустрії заходи дозволять вирішити проблему з доступом українців до контенту національних телеканалів», - говориться у заяві.

Зазначається, що перед оператором супутникового мовлення Xtra TV, який входить до «Медіа Групи Україна», вже поставлено завдання – розробити соціальний пакет з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

Глава держави узгодив з представниками медіагруп, що до 16 березня 2020 року буде забезпечено запуск чотирьох незакодованих на супутнику міжнародних версій національних телеканалів. Тобто кожна медіагрупа зробить доступною для українських глядачів на два роки міжнародну версію одного свого телеканалу, і таким чином телебачення буде доступним для глядачів на всій території України, у тому числі на окупованій, і перехід на платну модель перегляду буде плавним і комфортним для телеаудиторії.

«Ми вважаємо, що для стратегічного захисту інформаційної безпеки країни потрібен, у першу чергу, доступ українських глядачів до перевіреної та актуальної інформації про події в країні», - підкреслюється у заяві.

Мова йде, зокрема, про «1+1 Інтернешнл», «Інтер плюс» та міжнародну версію телеканалу «Україна».

Раніше повідомлялося,що в Україні медіахолдинги почали кодувати свої телеканали. Це робиться на вимогу Євросоюзу, щоб не порушувати норми і закони ЄС, де супутникові канали доступні тільки в складі спеціальних пакетів.

З 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не можуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам.

У лютому стало відомо, що ще 10 українських телеканалів, які не входять до медіагруп, найближчим часом можуть закодувати свій супутниковий сигнал.