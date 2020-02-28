Українські супутникові канали розблокують у березні



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Закодовані телеканали знову розкодують

Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів

Основні українські телеканали найближчим часом розблокують супутниковий сигнал. Про це повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з керівниками медіагруп.

Повідомляється, що з представниками медіагруп домовилися до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій загальнонаціональних телеканалів.

«Ми дуже хочемо, щоб це дійсно була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була зважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом», – підкреслив Зеленський.

Крім того, оператори супутникового мовлення повинні розробити соціальні пакети з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств. Таким чином, українці отримають доступну можливість переглядати закодовані телеканали.

Раніше повідомлялося,що в Україні медіахолдинги закодували свої телеканали. Це робиться на вимогу Євросоюзу, щоб не порушувати норми і закони ЄС, де супутникові канали доступні тільки в складі спеціальних пакетів.

З 28 січня через супутник телеглядачі безкоштовно не можуть дивитися 23 телеканали, що належать чотирьом медіахолдингам.

У лютому стало відомо, що ще 10 українських телеканалів, які не входять до медіагруп, найближчим часом можуть закодувати свій супутниковий сигнал.