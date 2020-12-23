Міністерство оборони переплутало «фальцет» з «фальстартом»: Facebook вибухнув жартами

Пресслужба Міністерства оборони сьогодні розмістила пост у Facebook, де процитувала міністра Андрія Тарана щодо його можливої відставки. У своєму пості вони допустили курйозну семантичну помилку, яка миттєво розійшлась соцмережею.

Пресслужба відомства привела коментар міністра оборони Андрія Тарана щодо можливої відставки з посади: «Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати «третій конверт». Поки що – фальцет».

Відповідне повідомлення проіснувало на сторінці відомства майже півгодини, щоправда невдовзі його змінили: слово «фальцет» замінили на «фальшстарт». Хоча правильно писати фальстарт (від англійських слів false start — хибний старт).

Через майже три години після публікації допису з фальцетом, пресслужба Міноборони повністю його видалила.

Однак за три години новина стала вірусною. Кожен намагався над нею посміятися або ж її прокоментувати.