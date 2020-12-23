Міністерство оборони переплутало «фальцет» з «фальстартом»: Facebook вибухнув жартами
У Міноборони неоднозначно прокоментували можливість відставки Тарана
Пресслужба відомства привела коментар міністра оборони Андрія Тарана щодо можливої відставки з посади: «Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати «третій конверт». Поки що – фальцет».
Відповідне повідомлення проіснувало на сторінці відомства майже півгодини, щоправда невдовзі його змінили: слово «фальцет» замінили на «фальшстарт». Хоча правильно писати фальстарт (від англійських слів false start — хибний старт).
Через майже три години після публікації допису з фальцетом, пресслужба Міноборони повністю його видалила.
Однак за три години новина стала вірусною. Кожен намагався над нею посміятися або ж її прокоментувати.