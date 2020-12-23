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    Міністерство оборони переплутало «фальцет» з «фальстартом»: Facebook вибухнув жартами

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    Андрій Таран зазначив, що сам повідомить, якщо настане час відкривати &laquo;третій конверт&raquo; - Міністерство оборони переплутало «фальцет» з «фальстартом»: Facebook вибухнув жартами
    Андрій Таран зазначив, що сам повідомить, якщо настане час відкривати «третій конверт»
    Фото: mil.gov.ua

    У Міноборони неоднозначно прокоментували можливість відставки Тарана

    Пресслужба Міністерства оборони сьогодні розмістила пост у Facebook, де процитувала міністра Андрія Тарана щодо його можливої відставки. У своєму пості вони допустили курйозну семантичну помилку, яка миттєво розійшлась соцмережею. 

    Пресслужба відомства привела коментар міністра оборони Андрія Тарана щодо можливої відставки з посади: «Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати «третій конверт». Поки що – фальцет».

    Відповідне повідомлення проіснувало на сторінці відомства майже півгодини, щоправда невдовзі його змінили: слово «фальцет» замінили на «фальшстарт». Хоча правильно писати фальстарт (від англійських слів false start — хибний старт).

    Через майже три години після публікації допису з фальцетом, пресслужба Міноборони повністю його видалила.

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    Однак за три години новина стала вірусною. Кожен намагався над нею посміятися або ж її прокоментувати.

    Теги: Міноборони відставка Андрій Таранов Facebook
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