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    HiTech

    Держдума дозволила блокувати в Росії YouTube, Facebook і Twitter

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    Законопроєкт поширюється і на випадки, що виникли до набрання законом чинності, якщо порушення не було усунуто - Держдума дозволила блокувати в Росії YouTube, Facebook і Twitter
    Законопроєкт поширюється і на випадки, що виникли до набрання законом чинності, якщо порушення не було усунуто

    «Роскомнадзор» зможе частково або повністю обмежувати доступ до «ресурсів-порушників»

    Держдума Росії на пленарному засіданні прийняла в другому читанні законопроєкт, який дає право заблокувати YouTube, Facebook і Twitter.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Дума проголосувала за законопроєкт, який дає право «Роскомнадзору» частково або повністю обмежувати доступ до «ресурсів-порушників», включаючи можливість сповільнювати трафік сайтів, які, на думку російської влади, «допускають дискримінацію щодо російських ЗМІ».

    Під дію документа потрапляють YouTube, Facebook та Twitter.

    Про подібну ініціативу говорили вже давно, оскільки різноманітні ресурси блокують або окремі  статті, які начебто поширюють неправдиву інформацію, або ж навіть блокували ресурси та сторінки ЗМІ. Законопроєкт поширюється і на випадки, що виникли до набрання законом чинності, якщо порушення не було усунуто.

    Зазначається, що документ внесли до Держдуми групою депутатів і сенатором Олексієм Пушковим 19 листопада.

    До слова, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram в список сайтів з піратським контентом.

    Теги: Росія інтернет технології цензура Державна Дума Facebook Twitter соціальні мережі YouTube
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