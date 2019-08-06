Міністерство освіти планує скоротити кількість заяв абітурієнтів на бюджет до п'яти



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Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

Зі слів міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що свідчить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних вишах і спеціальностях

Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до вишів, з семи до п‘яти з 2020 року. Про це на прес-конференції за підсумками вступної кампанії повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

«Можу анонсувати, що як висновок цієї кампанії ми вважаємо, що в наступному році ми внесемо зміни в умови прийому, і буде доцільним залишити тільки п‘ять можливих заяв на бюджет. Ви знаєте, що абітурієнт міг подати сім заяв на чотири спеціальності. Тепер ми спеціальності взагалі не будемо обмежувати. Ось є п‘яти заяв - ви можете подати їх на п‘яти спеціальностей», - сказала вона.

Зі слів міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що свідчить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних вишах і спеціальностях.

Гриневич зазначила, що понад 75% абітурієнтів цього року отримали рекомендації на бюджет за першим і другим пріоритетами.

Цього року абітурієнти могли подати до семи заяв на бюджет, але не більше, ніж на чотири спеціальності.

Як повідомлялось, у червні Кабінет Міністрів затвердив державне замовлення на підготовку фахівців, наукових та робітничих кадрів і підвищення їхньої кваліфікації у 2019 році.

Нагадаємо, понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет.





Джерело: Українські новини