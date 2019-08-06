Міністерство освіти планує скоротити кількість заяв абітурієнтів на бюджет до п'яти
Зі слів міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що свідчить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних вишах і спеціальностях
Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до вишів, з семи до п‘яти з 2020 року. Про це на прес-конференції за підсумками вступної кампанії повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
«Можу анонсувати, що як висновок цієї кампанії ми вважаємо, що в наступному році ми внесемо зміни в умови прийому, і буде доцільним залишити тільки п‘ять можливих заяв на бюджет. Ви знаєте, що абітурієнт міг подати сім заяв на чотири спеціальності. Тепер ми спеціальності взагалі не будемо обмежувати. Ось є п‘яти заяв - ви можете подати їх на п‘яти спеціальностей», - сказала вона.
Зі слів міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що свідчить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних вишах і спеціальностях.
Гриневич зазначила, що понад 75% абітурієнтів цього року отримали рекомендації на бюджет за першим і другим пріоритетами.
Цього року абітурієнти могли подати до семи заяв на бюджет, але не більше, ніж на чотири спеціальності.
Як повідомлялось, у червні Кабінет Міністрів затвердив державне замовлення на підготовку фахівців, наукових та робітничих кадрів і підвищення їхньої кваліфікації у 2019 році.
Нагадаємо, понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет.
Джерело: Українські новини