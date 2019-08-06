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    Міністерство освіти планує скоротити кількість заяв абітурієнтів на бюджет до п'яти

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    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич - Міністерство освіти планує скоротити кількість заяв абітурієнтів на бюджет до п'яти
    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

    Зі слів міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що свідчить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних вишах і спеціальностях

    Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до вишів, з семи до п‘яти з 2020 року. Про це на прес-конференції за підсумками вступної кампанії повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

    «Можу анонсувати, що як висновок цієї кампанії ми вважаємо, що в наступному році ми внесемо зміни в умови прийому, і буде доцільним залишити тільки п‘ять можливих заяв на бюджет. Ви знаєте, що абітурієнт міг подати сім заяв на чотири спеціальності. Тепер ми спеціальності взагалі не будемо обмежувати. Ось є п‘яти заяв - ви можете подати їх на п‘яти спеціальностей», - сказала вона.

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    Зі слів міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що свідчить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних вишах і спеціальностях.

    Гриневич зазначила, що понад 75% абітурієнтів цього року отримали рекомендації на бюджет за першим і другим пріоритетами.

    Цього року абітурієнти могли подати до семи заяв на бюджет, але не більше, ніж на чотири спеціальності.

    Як повідомлялось, у червні Кабінет Міністрів затвердив державне замовлення на підготовку фахівців, наукових та робітничих кадрів і підвищення їхньої кваліфікації у 2019 році.

    Нагадаємо, понад 60 тис. вступників отримали рекомендації на бюджет

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    Джерело: Українські новини

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    ЗНО-2019 міністр Міністерство освіти і науки бюджет діти школа Лілія Гриневич
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