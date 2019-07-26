Міносвіти: понад 60 тисяч вступників отримали рекомендації на бюджет



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Вступникам треба до 18.00 31 липня особисто принести до вишу оригінали документів

Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою

Сьогодні в електронних кабінетах почнуть з'являтися рекомендації на бюджет – загалом їх отримали 60 тис. 354 вступники на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування).

Як повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, розподіл місць відбувся сьогодні, 26 липня, за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

«У тих вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї з заяв статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування». Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою», - йдеться у повідомленні.

Таким вступникам треба до 18.00 31 липня виконати вимоги до зарахування та особисто принести до вишу оригінали документів.

«Вступників, які виконають вимоги, повинні зарахувати до 12.00 1 серпня, про що заклад видає відповідний наказ. Відтак в електронному кабінеті вступника статус заяви має змінитися на «Включено до наказу». Якщо вступник не виконає вимоги до зарахування до 18.00 31 липня, то його рекомендація на бюджет анулюється, а заява набуває статусу «Виключено зі списку рекомендованих», - пояснили у МОН.

Уся інформація відображається в електронних кабінетах вступників, а також на офіційному ресурсі https://vstup.edbo.gov.ua/.

До 9 серпня триватиме переведення на вакантні місця бюджету – це будуть ті місця, правом вступу на які не скористаються рекомендовані на них вступники. Однак принести документи, які підтверджують право на переведення, вступник повинен не пізніше 6 серпня.

За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є передбачені законом пільги.

«Переведеними можуть бути вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків по широкому конкурсу. Таке переведення можливе за наявності місць та відсутності претендентів на них з числа пільгових категорій», - йдеться у повідомленні.

Важливо, що для переведення на бюджетні місця вступники попередньо обов’язково мають бути зараховані на контракт.