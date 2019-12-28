Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про працю



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Документ передбачає п'ять ключових нововведень

Текст самого законопроєкту та супровідні документи на сайті парламенту поки що не опубліковані

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України проєкт закону «Про працю».

Про це йдеться на сайті парламенту.

Відповідний документ зареєстровано у суботу, 28 грудня 2019 року, під реєстраційним номером 2708.

Текст самого законопроєкту та супровідні документи на сайті поки що не опубліковані.

Нагадаємо, Кабмін нещодавно затвердив законопроєкт «Про працю». Документ передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть в новому законопроекті про працю.