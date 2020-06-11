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    Іноземці обов’язково повинні мати страхові поліси при в'їзді в Україну, – МОЗ

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    Влада України зобов'яже іноземців обов'язково мати страховий поліс&nbsp; - Іноземці обов’язково повинні мати страхові поліси при в'їзді в Україну, – МОЗ
    Влада України зобов'яже іноземців обов'язково мати страховий поліс 

    Останніми днями в Україні та інших країнах Європи спостерігається спалах коронавірусу

    Міністерство охорони здоров'я наполягатиме, щоб після відновлення авіасполучення обов'язковою умовою для іноземців при в'їзді в Україну була наявність страхового полісу.

    Про це на брифінгу 11 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Ми можемо наголосити, що в обов'язковому порядку в людини має бути страховий поліс при в'їзді в Україну, я маю на увазі іноземців. Ми пропонуватимемо, щоб це було обов'язковою умовою», - сказав Степанов.

    Він зазначив, що наразі продумано робити червону і зелену зони з країнами, з якими буде відновлено авіасполучення. За його словами, червона зона це будуть ті країни, у яких епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні, а зелена зона - де вона краща.

    «Залежно від цього буде пропонуватися прибуття і подальші дії щодо тієї чи іншої людини, яка прибула з країни. Зелена зона не передбачає обсервацію, самоізоляцію. Якщо червона зона - то передбачатиме», - сказав очільник МОЗ.

    Степанов додав, що наразі підвищення кількості захворюваності спостерігається не тільки в Україні, а й в інших європейських країнах.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Зазначимо, що МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях.

    За минулу добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.

     

    медицина іноземці туризм документи Максим Степанов мандрівка коронавірус
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