Іноземці обов’язково повинні мати страхові поліси при в'їзді в Україну, – МОЗ
Останніми днями в Україні та інших країнах Європи спостерігається спалах коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я наполягатиме, щоб після відновлення авіасполучення обов'язковою умовою для іноземців при в'їзді в Україну була наявність страхового полісу.
Про це на брифінгу 11 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Ми можемо наголосити, що в обов'язковому порядку в людини має бути страховий поліс при в'їзді в Україну, я маю на увазі іноземців. Ми пропонуватимемо, щоб це було обов'язковою умовою», - сказав Степанов.
Він зазначив, що наразі продумано робити червону і зелену зони з країнами, з якими буде відновлено авіасполучення. За його словами, червона зона це будуть ті країни, у яких епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні, а зелена зона - де вона краща.
Степанов додав, що наразі підвищення кількості захворюваності спостерігається не тільки в Україні, а й в інших європейських країнах.
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Хворіють15075
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Одужали13141
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Померли854
Зазначимо, що МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях.
За минулу добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.