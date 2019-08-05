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    Міністр оборони США різко розкритикував Китай

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    Міністр оборони США Марк Еспер - Міністр оборони США різко розкритикував Китай
    Міністр оборони США Марк Еспер

    Еспер заявив, що Китай займається мілітаризацією островів у Південно-Китайському морі

    Міністр оборони США Марк Еспер піддав різкій критиці китайську владу, дії якої в Індо-Тихоокеанському регіоні назвав «дестабілізаційними».

    Еспер перебуває в своєму першому закордонному турне. Виступаючи 4 серпня перед журналістами в Сіднеї разом із держсекретарем США Майком Помпео, голова Пентагону заявив про «рішуче несприйняття» Вашингтоном «агресивної поведінки» Китаю.

    Еспер і Помпео відзначили, що Китай займається мілітаризацією островів у Південно-Китайському морі. Керівник оборонного відомства США наголосив, що Вашингтон не має наміру сидіти склавши руки, поки Китай намагається «змінити співвідношення сил в регіоні в свою користь за рахунок інших».

    Джерело: Радіо Свобода

    США міністр Китай
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