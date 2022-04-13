Громадяни Чехії зібрали майже €40 млн на зброю для України

Сума пожертв становить вже майже мільярд крон

У Чехії за понад місяць змогли зібрати майже мільярд чеських крон на придбання зброї для ЗСУ. Про це пише Rozhlas.

Гроші пожертвували на спеціальні рахунки посольства України у Чехії.

Посольство повідомило, що вже отримало 977 млн чеських крон – це приблизно €40 млн. Внески зробили 115 тис. «донорів».

Кампанію запустили 5 березня, її спільно координують посольство та уряд Чехії. Кошти надходять на спецрахунок посольства, а експерти Міноборони Чехії допомагають із придбанням необхідного озброєння.

«Ми купуємо переважно у чеських виробників, але загалом – по всьому світу… Те, що раніше займало з десяток днів, зараз робиться за кілька годин», – зазначив заступник міністра оборони Томаш Копечний.

Цікаво, що найбільшим «донором» стала компанія Seznam CZ, яка перерахувала на зброю для України 100 млн крон. Другий найбільший «донор» – Jablotron із внеском 50 млн крон. Великі суми внесли також Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group.

В уряді Чехії навіть запропонували додатковий стимул для компаній, які жертвують кошти на зброю для України, та пропонують податкову знижку.

Нагадаємо, Чехія відправила в Україну танки. Чеські танки – це перше постачання бронетехніки з ЄС під час повномасштабної війни в Україні.

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