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    Громадяни Чехії зібрали майже €40 млн на зброю для України

    Чеський бізнес активно долучається до збору коштів - Громадяни Чехії зібрали майже €40 млн на зброю для України
    Чеський бізнес активно долучається до збору коштів
    фото з відкритих джерел

    Сума пожертв становить вже майже мільярд крон

    У Чехії за понад місяць змогли зібрати майже мільярд чеських крон на придбання зброї для ЗСУ. Про це пише Rozhlas.

    Гроші пожертвували на спеціальні рахунки посольства України у Чехії.

    Посольство повідомило, що вже отримало 977 млн чеських крон – це приблизно €40 млн. Внески зробили 115 тис. «донорів».

    Кампанію запустили 5 березня, її спільно координують посольство та уряд Чехії. Кошти надходять на спецрахунок посольства, а експерти Міноборони Чехії допомагають із придбанням необхідного озброєння.

    «Ми купуємо переважно у чеських виробників, але загалом – по всьому світу… Те, що раніше займало з десяток днів, зараз робиться за кілька годин», – зазначив заступник міністра оборони Томаш Копечний.

    Цікаво, що найбільшим «донором» стала компанія Seznam CZ, яка перерахувала на зброю для України 100 млн крон. Другий найбільший «донор» – Jablotron із внеском 50 млн крон. Великі суми внесли також Metrostav, Remedis, Citfin, LD Seating, Isolit-Bravo, Panflex, Agropodnik Mašovice, GEO Group.

    В уряді Чехії навіть запропонували додатковий стимул для компаній, які жертвують кошти на зброю для України, та пропонують податкову знижку.

    Нагадаємо, Чехія відправила в Україну танки. Чеські танки – це перше постачання бронетехніки з ЄС під час повномасштабної війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна гроші бізнес Чехія посольство Україна уряд озброєння окупація #stoprussia
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    Громадяни Чехії зібрали майже €40 млн на зброю для України